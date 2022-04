Comment accueillir un poulailler chez soi ? Tours, 24 juin 2022, Tours.

Comment accueillir un poulailler chez soi ? Tours

2022-06-24 18:00:00 – 2022-06-24 20:00:00

Tours Indre-et-Loire Tours

Manuela LEDUC éleveuse à Cléré-les-Pins vous convie à une soirée d’échanges autour de la poule et de son installation chez soi. Elle répondra à vos interrogations et vous informera sur les conditions réglementaires, sanitaires et d’accueil à mettre en œuvre.

Le Haut Montmartre produit lui-même ses poules d’ornement et ses volailles de races anciennes dans le respect du bien-être animal : en plein air et avec une alimentation naturelle et locale.

A partir de 10 ans

Animé par Manuela LEDUC du Haut Montmartre

Manuela LEDUC éleveuse à Cléré-les-Pins vous convie à une soirée d’échanges autour de la poule et de son installation chez soi. Elle répondra à vos interrogations et vous informera sur les conditions réglementaires, sanitaires et d’accueil à mettre en œuvre. Animé par M.LEDUC du Haut Montmartre

gloriette-animations@tours-metropole.fr +33 2 47 21 63 79

Manuela LEDUC éleveuse à Cléré-les-Pins vous convie à une soirée d’échanges autour de la poule et de son installation chez soi. Elle répondra à vos interrogations et vous informera sur les conditions réglementaires, sanitaires et d’accueil à mettre en œuvre.

Le Haut Montmartre produit lui-même ses poules d’ornement et ses volailles de races anciennes dans le respect du bien-être animal : en plein air et avec une alimentation naturelle et locale.

A partir de 10 ans

Animé par Manuela LEDUC du Haut Montmartre

Haut Montmartre

Tours

dernière mise à jour : 2022-03-22 par ADT 37