Mayenne

Mayenne Le CIN s’installe au ZOOM et vous propose d’apprendre sous forme de chantier participatif convivial comment améliorer la biodiversité au jardin en participant à la création d’abris pour nos amis les «petites bêtes». Mise en situation au jardin témoin du ZOOM. Comment accueillir la biodiversité dans son jardin ? https://zoom.laval.fr/ Le CIN s’installe au ZOOM et vous propose d’apprendre sous forme de chantier participatif convivial comment améliorer la biodiversité au jardin en participant à la création d’abris pour nos amis les «petites bêtes». Mise en situation au jardin témoin du ZOOM. Laval

