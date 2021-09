Chevigny-Saint-Sauveur Paroisse de la Visitation Chevigny-Saint-Sauveur, Côte-d'Or Comment accompagner la vie jusqu’au bout… Paroisse de la Visitation Chevigny-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Chevigny-Saint-Sauveur

Côte-d'Or

Comment accompagner la vie jusqu’au bout… Paroisse de la Visitation, 5 octobre 2021, Chevigny-Saint-Sauveur. Comment accompagner la vie jusqu’au bout…

Paroisse de la Visitation, le mardi 5 octobre à 09:30

Avec le Dr Isabelle SIDANER, médecin honoraire de l’Unité de Soins Palliatifs « La Mirandière ». Rencontre de Formation Diocésaine de l’année 2021-2022. Elle s’adresse à tous : membres des Aumôneries Hospitalières, du Service Évangélique des Malades et de la Pastorale des Personnes Porteuses de Handicaps, etc.

inscription avant le 29 septembre, pass sanitaire requis, 5 €

Journée de formation pour les accompagnateurs de malades Paroisse de la Visitation avenue de la Visitation, 21800 Chevigny Saint Sauveur Chevigny-Saint-Sauveur Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T09:30:00 2021-10-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chevigny-Saint-Sauveur, Côte-d'Or Autres Lieu Paroisse de la Visitation Adresse avenue de la Visitation, 21800 Chevigny Saint Sauveur Ville Chevigny-Saint-Sauveur lieuville Paroisse de la Visitation Chevigny-Saint-Sauveur