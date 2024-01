Soirée fondue dansante place du Général Michelin Commenailles, samedi 24 février 2024.

Soirée fondue dansante place du Général Michelin Commenailles Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:00:00

fin : 2024-02-24

L’association des parents d’élèves Le Sou des 2coles de Froco et Vibog organise une soirée Fondue dansante.

Au menu

– pour les adultes fondue et charcuterie, salade, dessert et café ou gratin dauphinois et charcuterie, salade, dessert et café ;

– pour les enfants gratin dauphinois et charcuterie, glace.

Réservations avant le 12/02/2024.

place du Général Michelin Salles des fêtes de Commenailles

Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté



L'événement Soirée fondue dansante Commenailles a été mis à jour le 2024-01-17