Commémorations Liebsdorf, 1 mai 2022

Commémorations Liebsdorf

2022-05-01 – 2022-05-01

Liebsdorf Haut-Rhin Liebsdorf

La Commune de Liebsdorf, l’association « Rhin et Sundgau », association pour la mémoire de la 1ère armée française, et le Souvenir Français s’associent pour commémorer en présence de plusieurs petits-enfants du Général Henri Giraud,

le 80ème Anniversaire de l’évasion du Général Giraudet

le 77ème Anniversaire de la mort tragique du Père Joseph Stamm, curé de Liebsdorf, mais aussi celle de René Ortlieb,membre du même réseau de résistance, qui favorisèrent l’évasion du Général Giraud.

10h00 Eglise paroissiale Saint-Jean-Gualbert de Liebsdorf : Messe du Souvenir et de la Paix, présidée par le Père Lazarre Tchouabou, et animée par la Chorale Ste Cécile et Mme Anja Giraud, cantatrice lyrique

11h30 Cérémonie protocolaire au Monument aux Morts devant la tombe du Père Joseph Stamm, au cimetière de Liebsdorf, présidée par le Lieutenant-Colonel Roland Peter, du Souvenir Français

80ème anniversaire de l’évasion du Général Giraud et 77ème anniversaire de la mort du Père Joseph Stamm, et de René Ortlieb, qui favorisèrent son évasion

Liebsdorf

