Bretteville-sur-Laize Calvados Bretteville-sur-Laize Dimanche 8 mai : Commémorations de la victoire du 8 mai 10h45 : Rassemblement Place de la Mairie 11h : Dépôt de Gerbes au Monument aux Morts Cérémonie suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes municipale Dimanche 8 mai : Commémorations de la victoire du 8 mai 10h45 : Rassemblement Place de la Mairie 11h : Dépôt de Gerbes au Monument aux Morts Cérémonie suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes municipale +33 2 31 23 50 02 Dimanche 8 mai : Commémorations de la victoire du 8 mai 10h45 : Rassemblement Place de la Mairie 11h : Dépôt de Gerbes au Monument aux Morts Cérémonie suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes municipale Place de la Mairie Mairie Bretteville-sur-Laize

