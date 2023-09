Commémorations du 50e anniversaire du coup d’Etat au Chili : la programmation d’octobre et novembre Catégorie d’Évènement: ile de france Commémorations du 50e anniversaire du coup d’Etat au Chili : la programmation d’octobre et novembre, 1 octobre 2023, . Du dimanche 01 octobre 2023 au jeudi 30 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Cette année, on célèbrera le 50e anniversaire du coup d’État qui a renversé le gouvernement de Salvador Allende au Chili, en septembre 1973. Les conséquences de cet évènement ont été si capitales sur l’histoire du XXe siècle, qu’une série d’évènements est programmée. Expositions 3-13 octobre : Une exposition dédiée à Irénée Dominguez, se tiendra à la mairie du 13e. Exposition « 11 septembre 1973 : Coup d’Etat contre la démocratie » Parvis de l’Hôtel de Ville – Parvis de l’Hôtel de Ville, Paris 4e Du vendredi 08 septembre 2023 au mardi 10 octobre 2023 Voir l’événement Projections 3 octobre 14h30 : Rendez-vous au Pavillon Carré Baudouin

121 rue de Ménilmontant Paris 20e pour découvrir le cycle de cinéma

chilien avec la projection de Terre sacrée d’Emilio Pacull en présence de son réalisateur.

Réservation au 01 58 53 55 40 6 octobre 14h30 : Rendez-vous au Pavillon Carré Baudouin

121 rue de Ménilmontant Paris 20e pour la projection de Revoir

l’ambassade de Thomas Lalire. Réservation

au 01 58 53 55 40 10 octobre : La mairie du20e organise au Pavillon Carré Baudouin 121 rue de Ménilmontant la projection du film Hoy y no mañanade Josefina Morande, suivie d’un échange. 11 octobre : Rendez-vous au Pavillon Carré Baudouin 121 rue de Ménilmontant Paris 20e pour la projection de Mon Pays imaginaire de Patricio Guzman Réservation au 01 58 53 55 40 Concerts 10 octobre : A l’Hôtel

de Ville, il y aura un concert piano et casseroles Résistance féminine par Maria Paz Santibanez dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville à 19h 30. 17 novembre : A la mairie du 18e, c’est toute une journée d’échanges et

de collaboration qui va être organisée par l’orchestre des jeunes de la Pintana autour de

la connaissance du 18e. Au programme aussi : des rencontres musicales avec professionnels et

amateurs clôturées par un concert de l’orchestre des jeunes de La Pintana toujours à la

Mairie du 18e arrondissement à 19h. 24 novembre : Un concert de l’orchestre des jeunes de La

Pintana se tiendra au Conservatoire municipal du 13e arrondissement (horaire à préciser); Rencontres 19 novembre : Des rencontres sur l’exil chilien au Musée de

l’histoire de l’immigration auront lieu de 15h à 18h30 avec des tables rondes où participeront des témoins et des

universitaires sur l’exil . Un temps musical viendra clôturer la journée. Plusieurs lieux dans Paris Contact :

©Collection Naul Ojeda – Centre de documentation, Fondation Salvador Allende Détails Catégorie d’Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville latitude longitude 48.856578,2.351828

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//