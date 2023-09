Cet évènement est passé Commémorations du 50e anniversaire du coup d’Etat au Chili : la programmation de septembre Catégorie d’Évènement: ile de france Commémorations du 50e anniversaire du coup d’Etat au Chili : la programmation de septembre, 1 septembre 2023, . Du vendredi 01 septembre 2023 au samedi 30 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit L’année 2023 marque le 50e anniversaire du coup d’État qui a renversé le 11 septembre 1973 le gouvernement de Salvador Allende au Chili. Découvrez tous les évènements prévus en septembre. Expositions 6 septembre – 21 septembre : Découverte de l’exposition La résistance des femmes devant

la dictature militaire au Chili (1973-1990) sur les grilles du jardin

Villemin (10e). Exposition « La résistance des femmes durant la dictature militaire au Chili (1973-1990) » Grilles Jardin Villemin – 51, rue Lucien Sampaix / 105, quai de Valmy, Paris 10e Du mercredi 06 septembre 2023 au jeudi 21 septembre 2023 Voir l’événement 8 septembre : Jusqu’au 8 octobre, se tiendra l’exposition 11 septembre 1973 : coup d’État

contre la démocratie sur le parvis de l’Hôtel de Ville, en partenariat avec

le Musée de la mémoire de Santiago. Exposition « 11 septembre 1973 : Coup d’Etat contre la démocratie » Parvis de l’Hôtel de Ville – Parvis de l’Hôtel de Ville, Paris 4e Du vendredi 08 septembre 2023 au mardi 10 octobre 2023 Voir l’événement 11 septembre : La Bibliothèque de l’Hôtel de Ville hébergera l’exposition sur le coup

d’État au Chili. 22 septembre – 27 octobre : Sur les grilles du parc des Buttes-Chaumont, il y aura une exposition La résistance des

femmes à la dictature militaire au Chili (1973-1990). 27 septembre – 6 octobre : la mairie du 12e ouvre sa salle des fêtes à deux expositions, Implications 5 ainsi

qu’une exposition d’arpilleras. Vernissage le 27 septembre dès 18 h 45. Projections 11 septembre : Une projection-débat organisée par la Mairie

Centre en salle Jean Dame aura lieu. Le film d’Emilio Pacull Héros fragiles (19h-22h), sera projeté en présence du réalisateur. La projection sera suivie d’un échange

avec des témoins du 11/09/73 : P. Bloche (PS), P. Laurent (PC), P. Baudouin

(Président de la Ligue des droits de l’Homme), Geneviève Jacques (ancienne présidente

de la CIMADE), Gloria Pintos (responsable du PS chilien en France, présidente

de la fédération des associations chiliennes en France) ; Nora Hernandez

(représentante du PC chilien en France) et Maria Eugenia Mignot, ancienne

militante du mouvement d’action populaire unitaire. 12 septembre : Organisée par Bibliocité en lien avec la mairie du 20e arrondissement, sera projeté le film Au nom de tous mes frères de Samuel Laurent Xu à la médiathèque Marguerite Duras à 19h30. Au nom de tous mes frères : projection / rencontre Médiathèque Marguerite Duras – 115, rue de Bagnolet, Paris 20e Du mardi 12 septembre 2023 Voir l’événement 12-19 septembre : Rendez-vous au cinéma Reflet Médicis dans le 5e pour découvrir le cycle de cinéma chilien Se souvenir de l’unité populaire 50 ans après le coup d’État au Chili, programmé par Antonia

Girardi, directrice du Fidocs (Festival International de documentaires de

Santiago du Chili,) et Jean-Michel Frodon, critique de cinéma, professeur à

l’IEP de Paris 14 septembre- 11 octobre. La mairie du 11e propose d’assister aux projections d’un cycle de films

chiliens. Jeudi 14 septembre à 18h30, rendez-vous au Pavillon Carré Baudouin pour le début du cycle cinéma. 20 septembre : La mairie du 10e organise la projection du film Hoy y no mañana de Josefina Morande, suivie d’un échange avec des militantes chiliennes et des expertes à 18h45 à la Mairie du 10e.. Plus d’infos sur cet événement ici. Conférences 13 septembre : La mairie du 11e organise une conférence-débat dans la

salle des mariages à 19h et un moment musical avec les élèves du CMA 11. 19 septembre 14h30-19h à l’Hôtel de Ville Hôtel de ville 3 rue Lobau Paris 4e Colloque « 11 septembre 1973 : du coup d’État au Chili aux

défis d’aujourd’hui » en présence d’universitaires, d’experts et de grands

témoins autour de trois grandes thèmes : – Menaces sur la démocratie – Nouveaux visages des mobilisations sociales – Droits humains en marche Ouvert au public, sur inscription- Et un moment musical avec un groupe de harpistes. 19 septembre : De 14h30 à 19h, aura lieu un colloque 11 septembre 1973 : du coup

d’État au Chili aux défis d’aujourd’hui organisé avec M. – C. Lemardeley , avec 4 tables-rondes : – l’exploitation des ressources et la répartition des

richesses, – les menaces pesant sur la démocratie, – les droits humains (François Croquette, moderateur) – le rôle des femmes dans la résistance à la dictature à

leur prééminence dans les nouveaux mouvements sociaux. Un groupe de harpistes viendra proposer un moment musical agréable. Inscriptions gratuites et obligatoires juste ici. 26 septembre : Du putsch contre Allende à

la fin de la dictature sera le thème du débat suivi d’un concert dans la salle de spectacle du

Centre Paris Anim’ Curial avec le groupe Huenuman, à partir de 19h à la mairie du 19e. Théâtre / musique 21 septembre : Lecture spectacle à la médiathèque Marguerite Duras à 19h30 des Carnets de Françoise – Cent-onze jours à l’Ambassade de France au Chili. CHILI 1973 : Les Carnets de Françoise, lecture théâtralisée Médiathèque Marguerite Duras – 115, rue de Bagnolet, Paris 20e Du jeudi 21 septembre 2023 Voir l’événement 28 septembre, 20h le Théâtre du Châtelet vous invite au concert

du groupe les Quilapayuns. Sur inscription sur le site internet du Théâtre du

Châtelet. Plusieurs lieux dans Paris Contact :

Paulo Slachevsky Détails Catégorie d’Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville latitude longitude 48.856578,2.351828

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//