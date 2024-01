Commémorations des aviateurs américains Rocheville, samedi 8 juin 2024.

Commémorations des aviateurs américains Rocheville Manche

Le “Monument aviateurs 8th US Army Air Force” est un monument à la mémoire des équipages des bombardiers du 544th Bomb Squadron, du 384th Bombardment Group de la 8th US Army Air Force. Il s’agit d’une sculpture de bronze d’un B-17 déchiqueté, perchée sur un pylône de granit. Il a été érigé en 1997. Il est l’œuvre de l’artiste Pierre Fouesnant. Les noms des aviateurs décédés sont gravés sur une plaque commémorative. L’objectif est de rendre un vibrant hommage aux deux équipages des bombardiers américains de la 8ème Air Force en invitant la population des communes de Rocheville et de Bricquebec en Cotentin à démontrer l’attachement envers nos libérateurs, d’inaugurer une partie d’un B 17 (une aile) conservée par les habitants des communes sur le site, de se souvenir et partager l’histoire de la bataille de Normandie avec les jeunes générations des communes de Rocheville et Bricquebec en Cotentin.

Le “Monument aviateurs 8th US Army Air Force” est un monument à la mémoire des équipages des bombardiers du 544th Bomb Squadron, du 384th Bombardment Group de la 8th US Army Air Force. Il s’agit d’une sculpture de bronze d’un B-17 déchiqueté, perchée sur un pylône de granit. Il a été érigé en 1997. Il est l’œuvre de l’artiste Pierre Fouesnant. Les noms des aviateurs décédés sont gravés sur une plaque commémorative. L’objectif est de rendre un vibrant hommage aux deux équipages des bombardiers américains de la 8ème Air Force en invitant la population des communes de Rocheville et de Bricquebec en Cotentin à démontrer l’attachement envers nos libérateurs, d’inaugurer une partie d’un B 17 (une aile) conservée par les habitants des communes sur le site, de se souvenir et partager l’histoire de la bataille de Normandie avec les jeunes générations des communes de Rocheville et Bricquebec en Cotentin. .

Mairie

Rocheville 50260 Manche Normandie mairie-de-rocheville@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 11:00:00

fin : 2024-06-08 12:30:00



L’événement Commémorations des aviateurs américains Rocheville a été mis à jour le 2024-01-25 par CDT Manche