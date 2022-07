[Commémorations] 80ème anniversaire du raid Dieppe, 18 août 2022, Dieppe.

[Commémorations] 80ème anniversaire du raid

Dieppe Seine-Maritime Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

2022-08-18 – 2022-08-20

Dieppe

Seine-Maritime

Dieppe

Les 18, 19 et 20 août 2022, plusieurs commémorations et cérémonies seront organisées, à Saint Aubin sur Scie dans le cimetière militaire des Vertus, dans les squares du Canada sur les fronts de mer de Dieppe et de Puys mais également dans les communes aux alentours.

Pour la première fois, une cérémonie nationale est organisée par la France le 18 août en fin d’après midi à hauteur du sémaphore de Dieppe.

+33 2 35 06 60 00

dernière mise à jour : 2022-06-28 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie