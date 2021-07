Saint-Aubin-sur-Scie Saint-Aubin-sur-Scie Saint-Aubin-sur-Scie, Seine-Maritime [Commémorations] 79ème anniversaire du raid du 19 août 1942 Saint-Aubin-sur-Scie Saint-Aubin-sur-Scie Catégories d’évènement: Saint-Aubin-sur-Scie

Seine-Maritime

[Commémorations] 79ème anniversaire du raid du 19 août 1942 Saint-Aubin-sur-Scie, 17 août 2021, Saint-Aubin-sur-Scie. [Commémorations] 79ème anniversaire du raid du 19 août 1942 2021-08-17 – 2021-08-22

Saint-Aubin-sur-Scie Seine-Maritime Saint-Aubin-sur-Scie En août 1942, Dieppe et les villes côtières voisines ont été le théâtre de l’un des épisodes les plus tragiques du 2e conflit mondial. Peu présente dans les livres d’histoire, l’opération Jubilee lie à jamais les dieppois à leurs frères canadiens. 79 ans plus tard, chaque commune se souvient du sacrifice de ces soldats : rassemblements, veillée, hommages seront au programme de ces commémorations chargées d’émotion. Programme détaillé à télécharger ci-dessous. En août 1942, Dieppe et les villes côtières voisines ont été le théâtre de l’un des épisodes les plus tragiques du 2e conflit mondial. Peu présente dans les livres d’histoire, l’opération Jubilee lie à jamais les dieppois à leurs frères canadiens… +33 2 35 06 60 00 En août 1942, Dieppe et les villes côtières voisines ont été le théâtre de l’un des épisodes les plus tragiques du 2e conflit mondial. Peu présente dans les livres d’histoire, l’opération Jubilee lie à jamais les dieppois à leurs frères canadiens. 79 ans plus tard, chaque commune se souvient du sacrifice de ces soldats : rassemblements, veillée, hommages seront au programme de ces commémorations chargées d’émotion. Programme détaillé à télécharger ci-dessous. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Aubin-sur-Scie, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Aubin-sur-Scie Adresse Ville Saint-Aubin-sur-Scie lieuville 49.87222#1.07257