Commémoration-Opération Cadillac et Fête de l’air Monceaux-sur-Dordogne, dimanche 14 juillet 2024.

Le 14 juillet 2024, auront lieu les 80 ans de ce parachutage. Afin de perpétuer le devoir de mémoire et pour célébrer cet évènement victorieux, une journée commémorative Opération Cadillac sera organisée par l’association Sintri Memori, en partenariat avec les communes de Monceaux sur Dordogne, Saint Julien aux bois et Pleaux, lesquelles ont

été témoins de la même opération. Différentes animations auront donc lieu sur les 3 sites.

Déroulé

Une première commémoration aura lieu à la stèle de Pleaux, sur le terrain Serrurier , située à 3km au sud de Pleaux.

Ensuite, une cérémonie commémorative et l’inauguration de la stèle auront lieu à Saint-Julien-aux-Bois sur le terrain

Trammond . De nombreuses autres animations auront également lieu sur ces 2 communes toute la journée du 14 juillet exposition matériel militaire d’époque, expositions photos… Les plus hautes autorité p .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14 09:30:00

fin : 2024-07-14 18:00:00

Les Chansèves

Monceaux-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

