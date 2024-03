Commémoration officielle des victimes et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc Rond-point du 11 novembre 1918 Valréas, mardi 19 mars 2024.

Commémoration officielle des victimes et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc Rond-point du 11 novembre 1918 Valréas Vaucluse

Le rendez-vous est donné au Monument aux Morts. Un vin d’honneur sera offert à l’issue de la cérémonie.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19

fin : 2024-03-19

Rond-point du 11 novembre 1918 Monument aux Morts

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur evenements@mairie-valreas.fr

L’événement Commémoration officielle des victimes et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc Valréas a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes