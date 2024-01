Commémoration libération Périers Périers, samedi 8 juin 2024.

Commémoration libération Périers Périers Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 17:45:00

fin : 2024-06-08 19:00:00

Double cérémonie en présence de détachements militaires américain et allemand, de famille de vétérans et de Carver McGriff, vétéran lui-même qui tient à venir cette année encore malgré ses 100 ans… Une première cérémonie rendra hommage aux 127 victimes civiles des bombardements de la ville les 8 et 13 juin 1944. Elle sera suivie d’un défilé avec l’harmonie municipale en tête depuis cette stèle jusqu’au monument des 4 Braves où aura lieu la cérémonie de commémoration de la libération de Périers par la 90ème Division US.

place du Général de Gaulle

Périers 50190 Manche Normandie levaufre.christian@neuf.fr



Mise à jour le 2024-01-16 par Côte Ouest Centre Manche