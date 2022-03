Commémoration et inauguration de l’exposition avec la BNF Izieu Izieu Catégories d’évènement: Ain

Izieu Ain Izieu La Maison d’Izieu commémore la rafle des 44 enfants et 7 adultes de la Colonie d’Izieu du 6 avril 1944. À cette occasion, elle inaugure avec la Bibliothèque nationale de France une nouvelle exposition. reservation@memorializieu.eu +33 4 79 87 21 05 https://www.memorializieu.eu/ Izieu

