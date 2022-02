Commémoration et fête nationale Gueures Gueures Catégories d’évènement: Gueures

Seine-Maritime

Commémoration et fête nationale Gueures, 14 juillet 2022, Gueures. Commémoration et fête nationale rue de la Vallée Enceinte de l’église Gueures

2022-07-14 – 2022-07-14 rue de la Vallée Enceinte de l’église

Gueures Seine-Maritime Une cérémonie aura lieu aux monuments aux morts de Gueures avec l’Association des Anciens Combattants à l’occasion de la fête nationale. Une cérémonie aura lieu aux monuments aux morts de Gueures avec l’Association des Anciens Combattants à l’occasion de la fête nationale. Une cérémonie aura lieu aux monuments aux morts de Gueures avec l’Association des Anciens Combattants à l’occasion de la fête nationale. rue de la Vallée Enceinte de l’église Gueures

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gueures, Seine-Maritime Autres Lieu Gueures Adresse rue de la Vallée Enceinte de l'église Ville Gueures lieuville rue de la Vallée Enceinte de l'église Gueures Departement Seine-Maritime

Gueures Gueures Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gueures/

Commémoration et fête nationale Gueures 2022-07-14 was last modified: by Commémoration et fête nationale Gueures Gueures 14 juillet 2022 Gueures seine-maritime

Gueures Seine-Maritime