Basilique Notre Dame de Fourvière, le mercredi 8 septembre à 17:30

Le Vœu des échevins de Lyon est un vœu fait en 1643 par le prévôt des marchands de Lyon et quatre échevins, de rendre hommage chaque année à la Vierge si l’épidémie de peste cessait. Comme l’épidémie cessa, le peuple tint sa promesse et rend depuis hommage à la Vierge, chaque année, le huit septembre. Messe et bénédiction de la ville de Lyon Basilique Notre Dame de Fourvière 8 Pl. de Fourvière, 69005 Lyon Lyon Fourvière Métropole de Lyon

2021-09-08T17:30:00 2021-09-08T19:30:00

