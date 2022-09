Commémoration du tricentenaire de la peste Rognes Rognes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Avenue d'Aix Chapelle Saint-Denis Rognes Bouches-du-Rhône

2022-10-08 16:30:00 – 2022-10-08

Chapelle Saint-Denis Avenue d'Aix

Rognes

Bouches-du-Rhône Rognes La Chapelle Saint Denis, édifiée pour la sauvegarde de la population, constitue le symbole de cette victoire face à la maladie. A cette occasion, l’inauguration d’une plaque commémorative sera suivie d’un concert de musique classique puis d’une messe avant la traditionnelle bénédiction des petits pains de Saint-Denis.



Programme détaillé :



> 16h30 : Inauguration de la plaque commémorative

> 17h : Concert « Douceur d’automne » : ≈íuvres de J.S Bach, D. Scarlatti, A. Marcello, A. Vivaldi et G.F. Haendel interprétées par Marie-Pierre Bout (orgue) et Bernadette Morisson (violoncelle)

> 18h30 : Messe célébrée par le pêre Thierry-Joseph Béguin

> 19h30 : Bénédiction des « petits pains Saint Denis » Il y a 300 ans, sévissait dans notre région une terrible épidémie de peste entre 1720 et 1722. Rognes fut épargnée, notamment grâce à la fermeture des portes du rempart la nuit. secretariat@amis-patrimoine-rognes.org http://amis-patrimoine-rognes.org/ Chapelle Saint-Denis Avenue d’Aix Rognes

