COMMÉMORATION DU DÉCÈS DE MADAME COLLIGNON Faugères, 30 avril 2022

2022-04-30 – 2022-04-30

Jeanne Collignon nous a quitté le il y a 20 ans le 24 avril 2002. Elle a donné durant sa retraite de professeur toute son énergie et son amour des vieilles pierres et de Faugères pour sauver de l’oubli et de la ruine des édifices chargés d’histoire de la commune entre autres :

• Chapelle St Etienne de Frontignan

• Les 3 moulins lieu emblématique de la commune et de la communauté des avant monts

• La tour du château (le temple vieux) qui avait servi de lieu de culte à la religion protestante après 1795 jusqu’à la construction du temple actuel. Nous allons lui rendre hommage le rendez-vous se fera au temple vieux situé prés de la place Emile Séguy ou nous accueillerons le public à 15 h avec la chorale de Joël Drouin et ensuite nous nous rendrons à la salle Bacchus toujours avec la chorale. Le concert sera entrecoupé d’évocations ou d’anecdotes par les gens qui l’auront côtoyé

Une collation sera servie à la fin. Parking prés de la salle Bacchus

