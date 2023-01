COMMÉMORATION DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE – BUNKERS 638 ET 610 LA TAMARISSIERE Agde Agde Catégories d’Évènement: Agde

COMMÉMORATION DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE – BUNKERS 638 ET 610 LA TAMARISSIERE Agde, 15 août 2023

2023-08-15 09:30:00 – 2023-08-15 18:00:00

Hérault Commémoration du Débarquement en Provence

> Ouverture du Bunker 610 et du Bunker 638

> Reconstitution d’un campement militaires, avec personnages en tenues et défilé de véhicules militaires. > 11h 00

> En collaboration avec l’Escouade Reconstitution 39-45

Grande Conque CAP D’AGDE > Vers 15h30

> Arrivée des véhicules , depuis LE CAP D'AGDE, au Bunker 638 LA TAMARISSIERE

