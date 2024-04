Commémoration du crash du bombardier US « The Betty L » Vallères, samedi 22 juin 2024.

Commémoration du crash du bombardier US « The Betty L » Vallères Indre-et-Loire

Samedi

La commune de Vallères honore chaque année la mémoire de soldats américains décédés en 1944 lors d’un crash d’un avion sur le territoire de la commune. En 2024, s’agissant des 80 ans, la commune organise un évènement plus important le samedi 22 juin avec une messe en l’église Saint Médard à 10h, une cérémonie autour de la stèle à 11h suivie d’un vin d’honneur. Le pôle restauration sera doté d’une buvette, barbecue, food truck burger, stand confiseries, barbe à papa, glacier. Des animations et des expositions sont prévues dans l’après-midi show/concours Pin-up, camp militaire et exposition de matériels militaires, structures gonflables pour les plus petits, stands de bijoux/ vêtements/ tatouages…, exposition motos et trikes, voitures anciennes, trucks US, des concerts rock’n roll et rock EUR.

Début : 2024-06-22 10:00:00

fin : 2024-06-22 23:59:00

Vallères 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire secretariat@mairiedevalleres.fr

