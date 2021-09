Lavaur Lavaur Lavaur, Tarn Commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er Lavaur Lavaur Catégories d’évènement: Lavaur

Tarn

Commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er Lavaur, 2 octobre 2021, Lavaur. Commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er 2021-10-02 07:00:00 07:00:00 – 2021-10-02 00:00:00 00:00:00 centre ville Centre ville de Lavaur

Lavaur Tarn Plongez dans l’empire Napoléonien et vivez l’Histoire durant 2 jours à Lavaur !

Au programme une grande reconstitution historique, de nombreuses animations, défilés, duels, danses, repas populaire, cérémonie, marché d’artisans, conférence, exposition… +33 5 63 83 12 20 http://www.ville-lavaur.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Lavaur, Tarn Autres Lieu Lavaur Adresse centre ville Centre ville de Lavaur Ville Lavaur lieuville 43.69906#1.81512