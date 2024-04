Commémoration du 80e anniversaire de la Libération Monument aux morts Gathemo, samedi 29 juin 2024.

Commémoration du 80e anniversaire de la Libération Monument aux morts Gathemo Manche

Chœurs en Sélune qui réunit deux ensembles vocaux originaires de Ducey, CANTADOR Chœur mixte et ACCORD’HOM Chœur de d’hommes, s’associe à la chorale de l’école des arts de Mortain pour former un chœur de 60 choristes. Jazz en Bulles, groupe vocal féminin présentera en plus un répertoire swing des années 40-45.

Au programme, à 10h30 à l’église messe, chants religieux par le grand choeur de 60 choristes.

A 12h00 stèle commémorative dévoilée en hommage aux 11 civils tués dans une tranchée – hymnes et chants par la chorale et un chœur d’enfant.

A 18h30 Parvis de la mairie concert de Jazz en Bulles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 10:00:00

fin : 2024-06-29 13:00:00

Monument aux morts Eglise

Gathemo 50150 Manche Normandie bernard.decoene@orange.fr

L’événement Commémoration du 80e anniversaire de la Libération Gathemo a été mis à jour le 2024-03-28 par CDT Manche