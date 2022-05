Commémoration du 8 mai 2022 Eglise de Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Eglise de Chantepie, le dimanche 8 mai

Rendez-vous le 8 mai pour un moment de commémoration et de souvenirs. * **9h45** : rassemblement place de l’Église en présence des porte-drapeaux * **10h** : office religieux * **11h** : discours et dépôt d’une gerbe par M. le Maire. Chorale Chantepie chante. Défilé vers la Maison pour tous derrière une jeep et des soldats.

Ouvert à tous

