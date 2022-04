Commémoration du 8 mai 1945 Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Maire de Saint-Lunaire et les Membres du Conseil Municipal, vous convient à célébrer la fin du conflit 39/45 le dimanche 8 mai 2022. 10h45 : Rendez-vous à la Mairie de Saint-Lunaire Formation du cortège pour se rendre au Cimetière des Mielles et dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts. A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi à la Mairie de Saint-Lunaire Dimanche 8 mai 2022 – 10h45 – Mairie de Saint-Lunaire +33 2 99 46 30 51

