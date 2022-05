Commémoration du 8 mai 1945 La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais Ille-et-Vilaine La Richardais La municipalité et l’UNC vous convient à la cérémonie du 8 mai 2022. 10h45 rassemblement à la mairie, 11h montée au monument aux morts, levée des couleurs, lectures par les enfants des écoles, discours du Président de l’UNC, discourt de Monsieur Le Maire, dépôt de gerbes. Verre de l’amitié à la salle des fêtes de la mairie. Dimanche 8 mai 2022 – 10h45 – Mairie La Richardais +33 2 99 88 50 90 La municipalité et l’UNC vous convient à la cérémonie du 8 mai 2022. 10h45 rassemblement à la mairie, 11h montée au monument aux morts, levée des couleurs, lectures par les enfants des écoles, discours du Président de l’UNC, discourt de Monsieur Le Maire, dépôt de gerbes. Verre de l’amitié à la salle des fêtes de la mairie. Dimanche 8 mai 2022 – 10h45 – Mairie La Richardais Mairie La Richardais 1 Place de la République La Richardais

