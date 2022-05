Commémoration du 8 mai 1945 Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Commémoration du 8 mai 1945 Beaussais-sur-Mer, 8 mai 2022, Beaussais-sur-Mer. Commémoration du 8 mai 1945 Beaussais-sur-Mer

2022-05-08 10:30:00 – 2022-05-08

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Rendez-vous à 10h30 à l’Eglise de Trégon pour un dépôt de gerbe de fleur au monument aux morts. 11h14 : Rendez-vous au parc de la mairie de Beaussais pour un défilé jusqu’au monument aux morts pour y déposer une gerbe de fleur. Un vin d’honneur sera proposé en fin de matinée dans la salle d’honneur de la mairie de Beaussais. Dimanche 8 mai 2022 – 10h30 – Eglise de Trégon +33 2 96 82 60 60 Rendez-vous à 10h30 à l’Eglise de Trégon pour un dépôt de gerbe de fleur au monument aux morts. 11h14 : Rendez-vous au parc de la mairie de Beaussais pour un défilé jusqu’au monument aux morts pour y déposer une gerbe de fleur. Un vin d’honneur sera proposé en fin de matinée dans la salle d’honneur de la mairie de Beaussais. Dimanche 8 mai 2022 – 10h30 – Eglise de Trégon Beaussais-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Beaussais-sur-Mer Adresse Ville Beaussais-sur-Mer lieuville Beaussais-sur-Mer Departement Côtes d'Armor

Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaussais-sur-mer/

Commémoration du 8 mai 1945 Beaussais-sur-Mer 2022-05-08 was last modified: by Commémoration du 8 mai 1945 Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer 8 mai 2022 Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor