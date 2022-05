Commémoration du 8 mai 1945 au Château du Taillis Duclair, 7 mai 2022, Duclair.

Commémoration du 8 mai 1945 au Château du Taillis Hammeau de Saint-Paul Château du Taillis Duclair

2022-05-07 – 2022-05-08 Hammeau de Saint-Paul Château du Taillis

Duclair Seine-Maritime Duclair

Plongez dans l’Histoire grâce à la reconstitution de campements militaires de la Seconde Guerre Mondiale. Plus de 400 participants représenteront les différentes nations impliquées dans ce conflit. Une exposition de plus de 80 véhicules d’époques, des animations, expositions et spectacles historiques ont lieu durant ces trois jours.

Cet événement est organisé depuis 2005 et est reconnu aujourd’hui comme étant l’un des rassemblements d’histoire militaire les plus importants de France. Exceptionnellement pour cette année nous exposerons un très rare blindé britannique « Firefly ».

Vous avez rendez-vous avec l’Histoire !

+33 2 35 37 95 46 http://www.chateau-du-taillis.com/

