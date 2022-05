Commémoration du 8 mai 1945 Aix-en-Provence, 8 mai 2022, Aix-en-Provence.

Commémoration du 8 mai 1945 Aix-en-Provence

2022-05-08 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-08 16:00:00 16:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La commémoration dans les villages :

10h – Cérémonie à Luynes : Espace Descastille

11h45 – Cérémonie à Puyricard, monument aux Morts du Village

11h45 – Cérémonie aux Milles, monument aux Morts



Déroulé de la marche patriotique et de la cérémonie au centre ville

● A 14h : Mise en place sur la place Verdun / Placement dans l’ordre du cortège :

Fanfare du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence Lycée Militaire

Préparation Marine / Marins de la FREMM « La Provence » / Pompier avec le drapeau de la Ville d’Aix-en-Provence.

Les drapeaux des associations des anciens combattants seront portés par des élèves de l’EPIDE accompagnés des membres de l’association.

● à 14h10 : Formation du défilé sur la rue Thiers

● à 14h15 : Départ de la fanfare du Lycée Militaire d’Aix (LMA) et mise en place de la fanfare en statique du LMA devant la statue du Roy René

● à 14h25 : Arrivée de la Fanfare en bas du Cours Mirabeau et mise en place de la fanfare en statique face à la tribune d’honneur (devant la pharmacie)

● à 14h30 : Début du défilé par la place Forbin

● à 14h45 : Arrivée des participants du défilé – mise en place des porte-drapeaux et de tous les participants

● à 14h55 : Formation des rangs protocolaires

● à 15h : Début de la cérémonie Place Jeanne d’Arc



CÉRÉMONIE DE DÉPÔT DE GERBES

● à 16h : Départ des autorités

Commémorations Armistice 1945 avec dépôt de gerbes dans les différents cimetières de la ville. Une marche patriotique s’effectuera également sur le cours Mirabeau.

La commémoration dans les villages :

10h – Cérémonie à Luynes : Espace Descastille

11h45 – Cérémonie à Puyricard, monument aux Morts du Village

11h45 – Cérémonie aux Milles, monument aux Morts



Déroulé de la marche patriotique et de la cérémonie au centre ville

● A 14h : Mise en place sur la place Verdun / Placement dans l’ordre du cortège :

Fanfare du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence Lycée Militaire

Préparation Marine / Marins de la FREMM « La Provence » / Pompier avec le drapeau de la Ville d’Aix-en-Provence.

Les drapeaux des associations des anciens combattants seront portés par des élèves de l’EPIDE accompagnés des membres de l’association.

● à 14h10 : Formation du défilé sur la rue Thiers

● à 14h15 : Départ de la fanfare du Lycée Militaire d’Aix (LMA) et mise en place de la fanfare en statique du LMA devant la statue du Roy René

● à 14h25 : Arrivée de la Fanfare en bas du Cours Mirabeau et mise en place de la fanfare en statique face à la tribune d’honneur (devant la pharmacie)

● à 14h30 : Début du défilé par la place Forbin

● à 14h45 : Arrivée des participants du défilé – mise en place des porte-drapeaux et de tous les participants

● à 14h55 : Formation des rangs protocolaires

● à 15h : Début de la cérémonie Place Jeanne d’Arc



CÉRÉMONIE DE DÉPÔT DE GERBES

● à 16h : Départ des autorités

Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-06 par