Commémoration du 79ème Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 Plusieurs lieux sur Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, mercredi 8 mai 2024.

Commémoration du 79ème Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 La Ville d’Issy-les-Moulineaux vous invite aux cérémonies commémoratives du 79ème Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 Mercredi 8 mai, 09h15 Plusieurs lieux sur Issy-les-Moulineaux Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-08T09:15:00+02:00 – 2024-05-08T12:00:00+02:00

Programme :

9h15 : Rassemblement devant l’Hôtel de Ville et départ en car

9h30 : Messe du Souvenir en l’Eglise Notre-Dame des Pauvres / 27 Boulevard Gallieni

10h30 : Angle des rues du Gouverneur Général Eboué – Capitaine Ferber et du Boulevard Gallieni :

Dépôt de gerbes à la Stèle commémorative du Maréchal JUIN

10h50 : Place du 8 mai 1945 :

Dépôt de gerbes au buste du Général de GAULLE

Lecture du message ministériel

11h10 : Angle de la rue André Chénier et de l’Avenue Victor Cresson :

Dépôt de gerbes à la stèle commémorative du Maréchal de LATTRE de TASSIGNY

11h20 : Square Bonaventure Leca :

Dépôt de gerbes au buste du Maréchal LECLERC

11h25 : Square Bonaventure Leca :

Dépôt de gerbes à la plaque commémorative « veuves et orphelins victimes de guerres »

11h35 : Monument aux morts de la Ville :

Dépôt de gerbes

Discours de Monsieur le Maire

Plusieurs lieux sur Issy-les-Moulineaux 62 rue du général Leclerc, Issy Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Issy-les-Moulineaux Victoire 8 mai 1945