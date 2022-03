Commémoration du 78e anniversaire du Massacre d’Ascq Mémorial Ascq 1944 Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Commémoration du 78e anniversaire du Massacre d’Ascq Mémorial Ascq 1944, 9 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq. Commémoration du 78e anniversaire du Massacre d’Ascq

Mémorial Ascq 1944, le samedi 9 avril à 09:00

**Il y a 78 ans, le Massacre d’Ascq…** **Dans la Nuit des Rameaux 1944, 86 civils Asquois étaient victimes de la barbarie nazie des jeunesses hitlériennes. Ce drame a marqué à jamais les familles, et résonne encore dans le village d’Ascq et toute la ville de Villeneuve d’Ascq.** **Le dimanche 10 avril, dimanche des Rameaux, la cérémonie sera encore cette année l’occasion de s’en souvenir…** Après une messe à l’initiative des familles des victimes, le cortège se formera à **11h devant l’église d’Ascq**. Le Maire, les élus, les représentants des autorités, les associations patriotiques et tous les citoyens qui le désirent parcourront les rues, théâtre du drame, pour rejoindre le tertre des Massacrés. Après la cérémonie, **le cortège rejoindra le cimetière (entrée rue Kleber)** pour s’incliner devant les tombes des victimes et déposer une gerbe commémorative, avant de fleurir le monument des Fusillés du Fort de Seclin. En raison de la tenue du premier tour des élections présidentielles, il n’y aura **pas de moment convivial à la salle Pierre-et-Marie-Curie.** **Le long du parcours du cortège, les riverains sont invités à rentrer leurs poubelles.** [**Pour en savoir plus sur le Massacre d’Ascq, consultez le site internet de la ville**](https://www.villeneuvedascq.fr/memorial-ascq-1944-2)

Entrée libre

Il y a 78 ans, dans la nuit des Rameaux 1944, 86 Ascquois étaient victimes de la barbarie nazie des jeunesses hitlériennes. Dimanche 28 mars, la ville se souvient. Mémorial Ascq 1944 79, rue Mangin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T09:00:00 2022-04-09T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Mémorial Ascq 1944 Adresse 79, rue Mangin 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Mémorial Ascq 1944 Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Mémorial Ascq 1944 Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Commémoration du 78e anniversaire du Massacre d’Ascq Mémorial Ascq 1944 2022-04-09 was last modified: by Commémoration du 78e anniversaire du Massacre d’Ascq Mémorial Ascq 1944 Mémorial Ascq 1944 9 avril 2022 Mémorial Ascq 1944 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord