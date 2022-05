Commémoration du 77ème anniversaire du 8 mai 1945 – Cugand Mairie Cugand Catégories d’évènement: Cugand

Mme le Maire de Cugand, Cécile BARREAU vous invite à participer à la commémoration du 8 mai 1945, le dimanche 8 mai 2022, à la mairie de Cugand. ———————————————————————————————————————————————— **Au programme :** * 11h : Rassemblement et préparation devant la Mairie de Cugand. Levée des couleurs et dépôt de gerbes et allocution au monument aux morts du cimetière. * 11h45 : Verre de l’amitié à la Salle du Mingot

Entrée libre

