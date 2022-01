Commémoration du 74ème anniversaire de la Libération de Roubaix Stèle commémorative,parvis du monument aux Morts Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Stèle commémorative, parvis du monument aux Morts, le samedi 1 septembre 2018 à 11:00

RDV à 11h au Monument aux Morts, boulevard du Général Leclerc Déroulé : – Mot d’accueil par Monsieur le Maire – Dépôt de gerbe – Sonnerie aux morts – Minute de silence – Marseillaise

Accès libre

Cérémonie organisée pour la commémoration du 74ème anniversaire de la Libération de Roubaix Stèle commémorative,parvis du monument aux Morts boulevard du Général Leclerc, Roubaix Roubaix Centre Nord

