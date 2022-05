COMMÉMORATION DU 500ÈME ANNIVERSAIRE DE JOACHIM DU BELLAY : CONCERT “FLAMBEAU DES GÉNÉRATIONS” Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou

COMMÉMORATION DU 500ÈME ANNIVERSAIRE DE JOACHIM DU BELLAY : CONCERT "FLAMBEAU DES GÉNÉRATIONS" LIRE 6023, rue Joachim du Bellay Orée d'Anjou

2022-06-04 20:30:00 – 2022-06-04 21:30:00 LIRE 6023, rue Joachim du Bellay

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Venez au concert le “Flambeau des générations” organisé en l’honneur de la commémoration du 500ème anniversaire de la naissance de Joachim du Bellay. Régis Pasquier « le grand maître du violon français », qui se produit sous la direction des

chefs les plus prestigieux, donnera ce concert en duo avec son disciple François Pineau-

Benois, violoniste-concertiste de la nouvelle génération, « virtuose français » et enfant du

pays De l’élève du grand maître au violoniste-concertiste et collègue fidèle. La tradition est

transmise comme un flambeau et se développe pour la gloire de l’école française du

violon. Le concert affiche la progression musicale du post-baroque aux œuvres romantiques. Il est

conçu comme un dialogue et un duo harmonieux de violonistes de deux générations. Le programme comporte des œuvres de J.-S. Bach, des sonates de J.-M. Leclair, un Duo

de Mozart et des Caprices pour deux violons de H. Weniawski. Samedi 4 juin 2022 à 20h30 en l’église Notre-Dame de Liré.

Billetterie sur place LIRE 6023, rue Joachim du Bellay Orée d’Anjou

