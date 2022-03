Commémoration du 400e anniversaire de Buglose Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

2022-04-30 09:30:00 – 2022-04-30 18:30:00

Dax Landes EUR 0 0 Organisée par la Société de Borda en partenariat avec le Diocèse d’Aire et de Dax.

Différentes conférences puis visite de la basilique en fin de journée. Organisée par la Société de Borda en partenariat avec le Diocèse d’Aire et de Dax.

Différentes conférences puis visite de la basilique en fin de journée. +33 5 58 90 85 99 Organisée par la Société de Borda en partenariat avec le Diocèse d’Aire et de Dax.

