2022-07-25 – 2022-07-25

La Chapelle-en-Vercors Drôme La Chapelle-en-Vercors 10h00 Messe du souvenir à l’église.

11h00 Défilé, cérémonie et dépôt de gerbes au Monument aux Morts et à la Cour des Fusillés. +33 4 75 48 20 12 La Chapelle-en-Vercors

