Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte Contre le Racisme et l’Antisémitisme, SOS RACISME organise une journée commémorative dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris. Le 19 mars 1962 marque l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre la France et les indépendantistes algériens après une guerre longue de près de 8 ans.

A l’occasion des 60 ans de cette date, SOS RACISME organise une journée commémorative dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris. Au programme : échanges, témoignages et réflexions autour des enjeux sociétaux liés aux mémoires de la colonisation et de la guerre d’indépendance algérienne. Cette initiative réunira des acteurs de la guerre d’Algérie, des témoins d’époques, divers spécialistes des questions franco-algériennes, des jeunes Franciliens, ainsi que l’ensemble des personnes souhaitant participer à ce moment d’échange, de réflexion mais aussi de célébration de la paix et de la fraternité entre les peuples. Un moment plus festif viendra achever cette journée et incarner l’esprit fraternel de cet évènement.09h30-10h : Accueil du public

10h-12h : Interventions suivies d’échanges entre jeunes et témoins de la guerre de libération algérienne tel que Alice Cherki, Monique Dental, Bachir Hadjadj, Stanilas Hutin …

12h-14h : Pause déjeuner

14h-16h00 : Conférence-débat « Que faire de nos mémoires ? » 16h30-18h30 : « Et aujourd’hui ? » Ateliers et plénière sur les enjeux contemporains de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations par SOS Racisme et les représentants d’organisations jeunesse.

18h30-20h30 : Moment convivial en musique



SOS Racisme

