Exposition de véhicules emblématiques de l’époque du vendredi 17 juin à partir de 17h jusqu’au samedi 17h place du Foirail à Carcans Ville. Organisé par l’AACA Samedi 18 juin Commémoration au mémorial à Sainte Hélène de l’Étang et au Monument aux Morts à partir de 10h

Samedi 18 juin Commémoration au mémorial à Sainte Hélène de l'Étang et au Monument aux Morts à partir de 10h

Exposition de véhicules emblématiques de l'époque du vendredi 17 juin à partir de 17h jusqu'au samedi 17h place du Foirail à Carcans Ville. Organisé par l'AACA +33 5 56 03 90 28

