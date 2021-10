COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE La Vicomté-sur-Rance, 11 novembre 2021, La Vicomté-sur-Rance.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE La Vicomté-sur-Rance

2021-11-11 11:00:00 – 2021-11-11

La Vicomté-sur-Rance Côtes d’Armor La Vicomté-sur-Rance

Le 11 novembre 2021 sera célébré le 103e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. Cette journée du souvenir doit être l’occasion de rendre un hommage solennel aux combattants et aux victimes civiles et militaires de toutes les guerres. La cérémonie se déroulera devant le monument aux morts de la Vicomté sur Rance et débutera à 11H00. Le respect des gestes barrières et le port du masque sont obligatoires durant cette cérémonie.

+33 2 96 83 21 41

Le 11 novembre 2021 sera célébré le 103e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. Cette journée du souvenir doit être l’occasion de rendre un hommage solennel aux combattants et aux victimes civiles et militaires de toutes les guerres. La cérémonie se déroulera devant le monument aux morts de la Vicomté sur Rance et débutera à 11H00. Le respect des gestes barrières et le port du masque sont obligatoires durant cette cérémonie.

La Vicomté-sur-Rance

dernière mise à jour : 2021-10-26 par