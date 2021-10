saint-jean Hôtel de ville Saint-Jean Commémoration du 11 novembre Hôtel de ville saint-jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Hôtel de ville, le jeudi 11 novembre à 10:15

Rendez-vous 10h15 devant la mairie Départ 10h30 vers le Monument aux morts. La manifestation sera suivie d’un vin d’honneur à l’Espace séniors des Granges Saint-Jean Hôtel de ville 33 ter route d’albi 31240 saint-jean saint-jean

2021-11-11T10:15:00 2021-11-11T12:00:00

