Commémoration du 107ème Anniversaire du Génocide des Arméniens La Ciotat, 23 avril 2022, La Ciotat.

Commémoration du 107ème Anniversaire du Génocide des Arméniens La Ciotat

2022-04-23 – 2022-04-23

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Cette année, la commémoration à La Ciotat et Ceyreste est déplacée au samedi 23 avril en raison de l’organisation du second tour de l’élection présidentielle.



Programme :

10h30 : Dépôt de gerbes à la stèle du Rond-point du 24 Avril 1915, avenue Louis Crozet à La Ciotat.

11h00 : Dépôt de gerbes à la stèle du 24 Avril 1915, sur le Rond-point situé en face de l’école Jean D’Ormesson à Ceyreste. Bénédiction.

11h30 : Prise de parole des autorités, salle Polyvalente de Ceyreste.

12h00 : Collation et clôture de la cérémonie.

Le 24 avril est la Journée de Commémoration du Génocide des Arméniens en France, en Arménie et dans le monde entier. Un hommage officiel est rendu au 1,5 million de victimes du 1er génocide du 20ème siècle perpétré de 1915 à 1923.

asso.armeniens13600@gmail.com +33 6 09 30 96 56

