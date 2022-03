Commémoration des accords d’Évian Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Commémoration des accords d’Évian Dieulefit, 19 mars 2022, Dieulefit. Commémoration des accords d’Évian Dieulefit

2022-03-19 – 2022-03-20

Dieulefit Drôme L’association PMH invite pour la commémoration des accords d’Évian, en partenariat avec l’ONAC (Office National des Anciens Combattants). http://pmhdieulefit.org/ Dieulefit

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse Ville Dieulefit lieuville Dieulefit Departement Drôme

Dieulefit Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

Commémoration des accords d’Évian Dieulefit 2022-03-19 was last modified: by Commémoration des accords d’Évian Dieulefit Dieulefit 19 mars 2022 Dieulefit Drôme

Dieulefit Drôme