L'opération Frankton, considérée comme « la plus audacieuse » de la seconde guerre mondiale par sa conception, le soin de sa préparation et le courage de son exécution, fut l'un des premiers raids des forces alliées en territoire occupé. En pleine seconde guerre mondiale, dans la nuit brumeuse du 7 décembre 1942, 10 commandos britanniques mettent à l'eau 5 kayaks biplaces au large de l'estuaire de la Gironde. Le but ultime de ce raid est de dynamiter des navires de l'Axe, basés dans le port de Bordeaux, assurant des liaisons avec le Japon et l'extrême orient. Malgré le succès de l'opération Frankton, huit soldats y perdront la vie, noyés ou exécutés par les Allemands. Pour le 80ème anniversaire, le SAM Mérignac organise une remontée de l'estuaire avec 5 équipages en kayaks biplaces, en itinérance, aux mêmes dates et au plus proche de l'itinéraire de 1942 en partant de Montalivet.

