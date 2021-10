Roubaix Monument aux morts Nord, Roubaix Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 Monument aux morts Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 Monument aux morts, 11 novembre 2021, Roubaix. Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

Monument aux morts, le jeudi 11 novembre à 11:00

Une veillée est également prévue au Monument aux Morts le mercredi 10 novembre 2021 à 18h Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 Monument aux morts Boulevard du général Leclerc, Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T11:00:00 2021-11-11T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Monument aux morts Adresse Boulevard du général Leclerc, Roubaix Ville Roubaix lieuville Monument aux morts Roubaix