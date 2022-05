Commémoration de l’abolition de l’esclavage L’auditorium Jean Dame Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans le cadre des commémorations de l’abolition de l’esclavage organisées en mai 2022, la Délégation Générale à l’Outre-Mer de la Ville de Paris a proposé aux Mairies d’arrondissement de mettre en place des projections-débats. Pour cette projection le film mis à l’honneur est “Mon nom est solitude” réalisé en 2015 par Aurine Crémieu. Le public est invité à découvrir la Mulâtresse Solitude, héroïne de la révolte guadeloupéenne de 1802 qui a suivi l’annonce du rétablissement de l’esclavage. Cette séance sera suivie d’un temps d’échange avec la réalisatrice du film Aurine Crémieux. L’auditorium Jean Dame 17 rue Léopold Bellan 75002 Paris Contact : https://ligueparis.org/zoom-sur/commemorations-abolition-esclavage/ https://www.facebook.com/LigueParis/ https://www.facebook.com/LigueParis/

image de la mulâtresse solitude

