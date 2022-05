Commémoration de l’abolition de l’esclavage Centre Paris Anim’ Dunois Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Commémoration de l’abolition de l’esclavage Centre Paris Anim’ Dunois, 23 mai 2022, Paris. Le lundi 23 mai 2022

de 19h30 à 21h30

. gratuit

Dans le cadre des commémorations de l’abolition de l’esclavage organisées en mai 2022, la Délégation Générale à l’Outre-Mer de la Ville de Paris a proposé aux Mairies d’arrondissement de mettre en place des projections-débats. Pour cette projection le film mis a l’honneur est “Bonaparte côté noir” de Dominique Maestrati en 2016. Pour ce film le réalisateur a interrogé des historien·nes et dressé le portrait des grandes figures historiques ayant pris part au rétablissement de l’esclavage et à la lutte contre celle-ci pour tenter de comprendre les enjeux sociaux, économiques et politiques de cette période. Cette séance sera suivie d’un temps d’échange avec une spécialiste de la thématique Morgane Honoré. Centre Paris Anim’ Dunois 61 rue Dunois, 75013 Paris Contact : https://ligueparis.org/zoom-sur/commemorations-abolition-esclavage/ https://www.facebook.com/LigueParis/ https://www.facebook.com/LigueParis/

image tiré de Bonaparte coté noir

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Dunois Adresse 61 rue Dunois, Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Dunois Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Dunois Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Commémoration de l’abolition de l’esclavage Centre Paris Anim’ Dunois 2022-05-23 was last modified: by Commémoration de l’abolition de l’esclavage Centre Paris Anim’ Dunois Centre Paris Anim' Dunois 23 mai 2022 Centre Paris Anim' Dunois Paris Paris

Paris Paris