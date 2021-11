Erquy Square Hôtel de ville Côtes-d'Armor, Erquy Commémoration de la victoire et de la paix, jour de l’anniversaire de l’Armistice, et hommage à tous les morts pour la France Square Hôtel de ville Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Commémoration de la victoire et de la paix, jour de l’anniversaire de l’Armistice, et hommage à tous les morts pour la France Square Hôtel de ville, 11 novembre 2021, Erquy. Commémoration de la victoire et de la paix, jour de l’anniversaire de l’Armistice, et hommage à tous les morts pour la France

Square Hôtel de ville, le jeudi 11 novembre à 11:30

Loi du 26 octobre 1922 et loi n°2012-273 du 28 février 2012. Un message du ministre en charge des anciens combattants est diffusé à l’occasion de cette journée nationale pour être lu lors de la cérémonie. La cérémonie se déroulera le lundi 11 novembre 2021 A 11h30, rassemblement « square de l’Hôtel de Ville » des Autorités civiles et militaires. * défilé au monument aux Morts ; * dépôt de gerbes ; * minute de silence ; * allocution ; * hymne national. A l’issue de la manifestation, un vin d’honneur sera servi dans la Salle des Fêtes d’Erquy.

Accès libre à toute la population

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T11:30:00 2021-11-11T13:00:00

