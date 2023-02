Commémoration de la rafle du 6 avril 1944, vernissage de l’exposition “L’année 1943 à la Colonie, dans les collections de la Maison d’Izieu” et tables-rondes Hameau de Lélinaz Izieu Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier Izieu Catégories d’Évènement: Ain

Ain Izieu Un grand rassemblement est attendu pour rendre hommage aux 44 enfants et 7 adultes de la colonie d’izieu raflés le 6 avril 1944. Il y a 80 ans, la “Colonie des enfants réfugiés de l’Hérault” était ouverte à la maison d’Izieu par Sabine et Miron Zlatin. reservation@memorializieu.eu +33 4 79 87 21 05 https://www.memorializieu.eu/ Hameau de Lélinaz 70 route de Lambraz Izieu

