Bouches-du-Rhône La Société Napoléonienne d’Aix commémore à Aix-en-Provence la mémoire de l’empereur Napoléon III à l’occasion du 150e anniversaire de sa mort. Après un dépôt de gerbe, une conférence sur la vie de celui qui fut à la fois le premier président de la République et le dernier souverain français suivra, clôturée par un vin d’honneur. Commemoration à l’occasion des 150 ans de la mort de l’empereur Napoléon III societenapoleonienne.aix@gmail.com +33 7 86 88 82 64 Salle des Mariages Hotel de Ville Aix-en-Provence

