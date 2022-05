Commémoration de la bataille de la Somme Bus-les-artois Bus-lès-Artois Catégories d’évènement: Bus-lès-Artois

Somme

Commémoration de la bataille de la Somme Bus-les-artois, 30 juin 2022, Bus-lès-Artois. Commémoration de la bataille de la Somme

Bus-les-artois, le jeudi 30 juin à 18:30

Rendez-vous au monument aux morts et aux mémoriaux anglais Cérémonie publique Dans le cadre de la commémoration de la Bataille de la Somme, la commune de Bus-les-Artois rend hommage chaque année le 30 juin aux soldats anglais ayant séjourné dans le village la veille de l’offensive du 1er juillet 1916. Trois stèles sont implantées dans le village, en mémoire des soldats de Leeds, Bradford et Durham. La commune de Bus-les-Artois souhaite ainsi s’investir pour valoriser la mémoire et la connaissance du premier conflit mondial, et ainsi nouer toujours plus de liens avec les populations dont les soldats ont combattu dans la Somme.

entrée libre

Commémoration de la bataille de la Somme Bus-les-artois 80560 BUS-LES-ARTOIS Bus-lès-Artois Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-30T18:30:00 2022-06-30T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bus-lès-Artois, Somme Autres Lieu Bus-les-artois Adresse 80560 BUS-LES-ARTOIS Ville Bus-lès-Artois lieuville Bus-les-artois Bus-lès-Artois Departement Somme

Bus-les-artois Bus-lès-Artois Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bus-les-artois/

Commémoration de la bataille de la Somme Bus-les-artois 2022-06-30 was last modified: by Commémoration de la bataille de la Somme Bus-les-artois Bus-les-artois 30 juin 2022 Bus-lès-Artois Bus-les-artois Bus-lès-Artois

Bus-lès-Artois Somme